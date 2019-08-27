Şanlıurfa’da 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirildi

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Siverek’te tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarını alan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada poşet içersinde yakın İslam tarihi dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirildi. Gümüş sikkelere el koyan polis gözaltına aldığı 2 şüpheliyi ise sağlık kontrolünden geçirip ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.

