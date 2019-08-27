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Şanlıurfa’da 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirildi
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Siverek’te tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarını alan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi....
GÜVENLİK 27.08.2019, 14:14
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Siverek’te tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarını alan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada poşet içersinde yakın İslam tarihi dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirildi. Gümüş sikkelere el koyan polis gözaltına aldığı 2 şüpheliyi ise sağlık kontrolünden geçirip ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.
Siverek’te tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarını alan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada poşet içersinde yakın İslam tarihi dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirildi. Gümüş sikkelere el koyan polis gözaltına aldığı 2 şüpheliyi ise sağlık kontrolünden geçirip ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.
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