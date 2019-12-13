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Şanlıurfa’da 3 aylık Ahmet bebek, hayatını kaybetti
ŞANLIURFA’da, göbeğinden kan gelen 3 aylık Ahmet Çimen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şanlıurfa’da, evde rahatsızlanan ve göbek bağından kan gelen Ahmet Çimen isimli bebek, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma...
GÜVENLİK 13.12.2019, 14:46
ŞANLIURFA’da, göbeğinden kan gelen 3 aylık Ahmet Çimen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’da, evde rahatsızlanan ve göbek bağından kan gelen Ahmet Çimen isimli bebek, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan bebek, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Bebeğin ölüm nedeninin birkaç gün içerisinde netleşeceği bildirildi.
Şanlıurfa’da, evde rahatsızlanan ve göbek bağından kan gelen Ahmet Çimen isimli bebek, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan bebek, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Bebeğin ölüm nedeninin birkaç gün içerisinde netleşeceği bildirildi.
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