Şanlıurfa’da 262 kilo esrar, 18 gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde ve parklarda uyuşturucu sattığı belirlenen 'torbacı' diye adlandırılan şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda Halil D., Salih Ş., Kemal A., Levent D., İbrahim Y., İbrahim K., Yakup Ç., Aslı A., Mahmut E., Mustafa U., Ali T., Bakır G. ve Murat K. gözaltına alınırken, evlerinde 11 kilo 920 gram esrar, 110 gram eroin ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunda durumundan şüphelenilen bir kamyonda eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada DA, kuş yemleri arasında gizlenmiş 244 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Kamyon sürücüsü Mehmet D. gözaltına alındı. Aynı yolda durdurulan bir taksinin bagajındaki yedek lastiğin içinde ise 6 kilo 350 gram esrar bulundu. Esrara el koyan polis, takside bulunan Ali D., Ramazan Y., Mustafa İ. ve Aslan D.'yi gözaltına aldı.

Sorgulaması tamamlanan 18 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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