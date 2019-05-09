Şanlıurfa'daki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf askerden 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada,11 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 11 muvazzaf asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf askerden 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.