Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü 3 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da 2 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Suruç- Birecik karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 otomobil ile 1 TIR çarpıştı. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nasir Ada, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Durumları ağır olan 3 yaralı ise tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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