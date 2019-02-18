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Şanlıurfa'da yol verme kavgası: 10 yaralı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () -ŞANLIURFA'da, sokakta ilerleyen minibüstekiler, fırına un indirilmesi sırasında başka bir minibüsün yolu kapatmasına tepki gösterdi. Bu nedenle taraflar arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı,...

Şanlıurfa'da yol verme kavgası: 10 yaralı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () -ŞANLIURFA'da, sokakta ilerleyen minibüstekiler, fırına un indirilmesi sırasında başka bir minibüsün yolu kapatmasına tepki gösterdi. Bu nedenle taraflar arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Süleyman Şah Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan fırına minibüsle getirilen un çuvallarının indirilmesi sırasında aynı sokaktan geçmekte olan bir başka minibüs geçemedi. Minibüsünden un indiren sürücü, bekleyen diğer sürücüye başka sokaktan gitmesi gerektiğini söyledi. Bu duruma tepki gösteren minibüs sürücüsü de başka sokaktan gitmek istemeyince iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma, yakınlarının da katılmasıyla büyüdü, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Sokağın savaş alanına döndüğü kavgada çok sayıda kişinin yaralanması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipi sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına alırken, kavgada fırın ile minibüsün camları kırılması sonucu hasar oluştu. Yaşanan kavganın ardından fırın kapatıldı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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