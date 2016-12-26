Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 2 gözaltı

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, bir miktar eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında Dedeosman Mahallesi’nde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Mahallede çalışma yapan polis, M C. ile A E.’yi durdurarak üst araması yaptı. Şüphelilerin üst aramasında, satışa hazır 14 küçük paket eroin ele geçirildi. Eroinlere el koyan polis M.C. ve A.E.’yi gözaltına aldı.



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