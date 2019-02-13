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Şanlıurfa'da, TIR'a çarpan otomobildeki 5'i çocuk 8 kişi yaralandı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 5'i çocuk, 8 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Ercan Öner yönetimindeki 06 KUU 72...

Şanlıurfa'da, TIR'a çarpan otomobildeki 5'i çocuk 8 kişi yaralandı
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 5'i çocuk, 8 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Ercan Öner yönetimindeki 06 KUU 72 plakalı otomobil, aynı yöne giden Bedir Kaplan yönetimindeki 21 FP 221 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ercan Öner ile yanındaki Feleknaz (35), Taner (22), Abdullah (12),, Yunus (8), Beytullah (5) ve ikizler Nursima (3) ve Aysima (3) yaralandı.
Yaralılar, diğer sürücülerin çağırdığı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Yunus Öner, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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