Şanlıurfa'da terör propagandasına 4 gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla dün düzenlenen mitingde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

HDP ilçe teşkilatınca düzenlenen mitinginde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla dün eski HEP Milletvekili Selim Sadak’ın aralarında bulunduğu 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri, Demirci yolundaki meydanda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla dün düzenlenen mitingde, 4 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Şüpheliler, bugün adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Toplam 7 kişinin sorgusu sürüyor.

