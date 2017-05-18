Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu, teröre vurulan darbe...
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı

Şanlıurfa'da terör propagandasına 20 gözaltı

ŞANLIURFA’da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla polis tarafından 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...

Şanlıurfa'da terör propagandasına 20 gözaltı
ŞANLIURFA’da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla polis tarafından 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polisler, sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polisler, kent merkezinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirilen şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülerek sorguya alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246