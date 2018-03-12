Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 41 tutuklama

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da terör örgütleri FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 82 kişiden 41'i tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütleri FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik...

Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 41 tutuklama

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da terör örgütleri FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 82 kişiden 41'i tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütleri FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik olarak başlatılan üç ayrı soruşturma kapsamında 82 kişi, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan terör örgütü DEAŞ'tan gözaltına alınan 41 kişiden 18'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Diğer 23 kişi ise serbest bırakıldı. PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 8 kişi tutuklanırken, 11 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı övüp, devlet büyüklerine hakaret ettikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde propaganda yaptıkları belirlenip, gözaltına alınan 11 kişi de mahkemece tutuklandı. FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda da gözaltına alınan 22 kişiden 4 kişi tutuklanırken, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üç ayrı operasyonda tutuklanan 41 kişi cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314