Şanlıurfa'da, tefeciliğe 2018 yılında 69 tutuklama

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, geçen yıl kentte tefecilere yönelik 74 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 204 şüpheliden 69'unun tutuklandığını söyledi.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, şube müdürleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Polisevinde düzenlenen toplantıda konuşan Tipioğlu, geçen yıl kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı. Şanlıurfa’nın huzurlu bir kent olduğunu ve yaklaşan 31 Mart seçimlerine yönelik gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Tipioğlu, "Şanlıurfa ve ilçelerinde 31 Mart seçimlerinde vatandaşımızın hiçbir baskı altında kalmadan, özgür iradesiyle oyunu vermesi noktasında tüm tedbirler alındı" dedi.

Gençleri uyuşturucudan uzak tutma noktasında ciddi çalışmalar yaptıklarını aktaran Tipioğlu, "Uyuşturucu kaynağının kurutulması noktasında bütün arkadaşlarım çalışıyor. Bu konuda emniyet teşkilatı olarak 9 bin 257 anne ve babaya seminer verdik. Türk polisi uyuşturucu ile mücadelede ciddi çalışmalar yapıyor. Kaynağın kurutulması noktasında topyekun çalışılıyor ama Şanlıurfa'daki uyuşturucu boyutu korkulacak düzeyde değil" diye konuştu.

'İHANET ŞEBEKESİ İMHA EDİLECEK'

15 Temmuz süreci ve sonrasında önemli operasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Tipioğlu, şöyle dedi:

"15 Temmuz ve FETÖ ihanet süreci Türk milletinin gördüğü en büyük ihanettir. Dolayısıyla bu ihanet sürecine karşı Türk devletinin kendini koruma refleksinden daha doğal bir şey olamaz. Biz de bu işle mücadele etmede yetkili kişiler olarak Şanlıurfa terör örgütünü, kime dokunursa dokunsun, hiçbir çekincemiz olmadan mücadele ediyoruz. Çok ciddi yakalamalarımız oldu, olmaya da devam edecek. Bu ihanet şebekesinin son ihanetçisi neredeyse bulunup imha edilene kadar mücadelemiz devam edecektir."

Şanlıurfa’da tefecilik yapmak isteyenlere izin vermediklerini ve gçeen yıl ciddi operasyonlar yaptıklarını dile getiren Veysal Tipioğlu, "Tefecilik çok büyük bir suç. Biz 2017 yılı içerisinde 69 operasyon gerçekleştirdik ve 160 tefeciyi aldık. Bunların 29'u tutuklandı. 2018 yılında ise 74 ayrı operasyon gerçekleştirdik, 204 şüpheli yakalandı ve 69'u tutuklandı. Peygamberler şehrine tefecilik yakışmıyor" dedi.

Tipioğlu, toplantıda emniyet birimlerinin 2018 yılı çalışmalarına ilişkin istatistikleri de anlattı.



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