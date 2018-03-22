Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Mali Büro Amirliği ekipleri, belirlenen ev ve işyerlerine operasyon yaptı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, alacak verecek defteri ve tapu belgesi ele geçirdi. Operasyonda tefecilik yaptıkları ileri sürülen aralarında kamu görevlisi olan K.Ş., D.D., B.T., M.Ş. ve F.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.