Şanlıurfa'da 'sosyal medya' operasyonu: 40 gözaltı

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 40 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon başlattı. Evlerinde yapılan aramada bazı bilgisayar ve örgütsel dokümanlara el konulan 40 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.