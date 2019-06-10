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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Hilvan ilçesinde, borç nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.  Olay, akşam saatlerinde, Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, borç nedeniyle husumetli...

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Hilvan ilçesinde, borç nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı. 
Olay, akşam saatlerinde, Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, borç nedeniyle husumetli olan inşaat ustası Ali Ü. ile fırıncı Musa K., Cengiz Topal Caddesi’nde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma yakınlarının da dahil olması ile büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler Ali Ü. ile Kemal Ü.’ye isabet etti. Yaralılar olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hilvan Şehit Halit Şıltak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar Şanlıurfa’ya sevk edildi. Yaralılardan Kemal Ü.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.  Mahallede güvenlik önlemi alan polis, olaya karıştıkları iddia edilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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