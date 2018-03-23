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Şanlıurfa'da seyyar satıcıların at arabalı eylemi

ŞANLIURFA'da zabıtanın, trafik akışını tehlikeye attığı gerekçesiyle at arabalarını toplayıp imha etmesine tepki gösteren bir grup seyyar satıcı, at arabalarının parçalarını belediye binası önüne getirip, dökerek, eylem yaptı. Şanlıurfa...

Şanlıurfa'da seyyar satıcıların at arabalı eylemi
ŞANLIURFA'da zabıtanın, trafik akışını tehlikeye attığı gerekçesiyle at arabalarını toplayıp imha etmesine tepki gösteren bir grup seyyar satıcı, at arabalarının parçalarını belediye binası önüne getirip, dökerek, eylem yaptı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İl Trafik Komisyonu'nca yasak olan at arabalarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde şehir içi ana arterlerde trafiği olumsuz etkileyen at arabaları toplayarak imha etti. Dün at arabacılar, eylem yaptı. At arabacılar, bugün de imha edilen arabalarının parçalarını, at arabasına yükleyerek belediye binasının önüne getirip, attı.
Evlerini geçindirmek için arabalarına el konup parçalandığını dile getiren seyyar satıcılar, zararlarının ödenmesini istedi. Kısa süreli yolu araç trafiğine kapatan atlı satıcılar için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin görüştüğü seyyar satıcılar, bir süre sonra eyleme son verip, dağıldı.

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