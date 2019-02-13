Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 9 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.