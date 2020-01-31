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Şanlıurfa'da otomobilde sahte para ve tarihi eser ele geçti
GÜVENLİK 31.01.2020, 17:51
ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada, 44 bin euroluk 200'er ve 100'er sahte banknotlar ile altın ve gümüş sikke ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, il merkezinde piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekiplerince şüphelinin M.S.E. olduğu belirlendi. Ekiplerin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 44 bin euroluk 200'er ve 100'er sahte banknotlar ile Roma dönemine ait olduğu belirlenen altın ve gümüş sikke ele geçirdi. Sahte para ve sikkelere el koyan jandarma, şüpheli M.S.E.'yi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, il merkezinde piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekiplerince şüphelinin M.S.E. olduğu belirlendi. Ekiplerin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 44 bin euroluk 200'er ve 100'er sahte banknotlar ile Roma dönemine ait olduğu belirlenen altın ve gümüş sikke ele geçirdi. Sahte para ve sikkelere el koyan jandarma, şüpheli M.S.E.'yi gözaltına aldı.
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