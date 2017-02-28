Şanlıurfa'da, otomobil hırsızlığına 6 tutuklama

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, polis tarafından otomobil çalanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çaldıkları otomobilleri sınır hattındaki yerleşim yerlerine satan bir şebeke bulunduğu bilgisine ulaştı. Polislerin bir süre takip ettiği hırsızlık şüphelilerine, savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Mehmet G., Şahin G., Mehmet A., Mehmet C., Erdal A. ve Osman K., sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda ele geçirilen şüphelilerin çaldığı 6 araç ise sahiplerine teslim edildi.

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