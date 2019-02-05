Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

Şanlıurfa'da ormanlık alanda intihar

ŞANLIURFA'da Reşit T. (50), ormanlık alanda kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde Akabe Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çevreden geçenler, ağaca asılı kişiyi görünce durumu...

Şanlıurfa'da ormanlık alanda intihar
ŞANLIURFA'da Reşit T. (50), ormanlık alanda kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde Akabe Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çevreden geçenler, ağaca asılı kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, ağaca asılı kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yapılan araştırmada, intihar eden kişinin Reşit T. olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328