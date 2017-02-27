Şanlıurfa'da, minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, işçi taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt yapım işinde taşeron olarak çalışan işçileri taşıyan Ahmet Y. yönetimindeki 06 FY 2407 plakalı minibüs, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüste bulunan yaralılar, Hüseyin Tokgöz, Arif Kapan, Halil Sinem ve Rıza Demir Kaya’yı ambulansla hastanelere taşıdı. Acil serviste tedavisine başlanan yaralılardan Hüseyin Tokgöz, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tokgöz'ün cesedi otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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