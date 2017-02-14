Şanlıurfa'da marketten hırsızlığa 2 gözaltı

Ömer PINAR- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, 2 marketin kapısını levye ile açarak sigara çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Gece geç saatlerde Eyyüpkent Mahallesi'ndeki 2 ayrı marketin kapıları zorla açılarak içerisindeki çok sayıda sigaralar çalındı. Sabah geldikleri marketlerin soyulduğunu anlayan sahipleri durumu polise bildirdi. Marketlerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen, polis eşkalinden kimliğini saptadığı şüpheliler Taner T. ile Abdurrahim E.'yi evlerinde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.
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Ömer PINAR- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, 2 marketin kapısını levye ile açarak sigara çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.