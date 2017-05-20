Şanlıurfa'da maç sonu gerginliğe polis müdahalesi

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL-Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFASPOR'un, sahasında Elazığspor'a mağlup olup ligden düştüğü karşılaşmanın ardından tepki gösteren taraftarlar, tribünlerdeki koltukları sahaya attı. Polis taraftlarla biber gazıyla müdahale ederken, gerginlik saha dışına da taştı.

TFF 1'inci Lig'in son haftasında sahasında Elazığspora’a 2-1 yenilip averajla ligden düşen Şanlıurfaspor taraftarları, GAP Arena'daki maçın bitiş düdüğüyle slogan atıp tribünlerdeki koltukları söküp sahaya attı. Bazı taraftarların sahaya girdiği maç sonrası yaşanan gerginliğe polis, biber gazıyla müdahale etti. Müdahaleyle kalabalık, sahadan ayrılırken dışarıda da taşkınlık yaptı.

Bir grup, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak oturma eylemi yapıp, Passolig kartlarını yaktı. Çevik kuvvet polislerinin görüştüğü grup, bir süre sonra eyleme son verip dağıldı. Trafiğin kısa süre kapanmasına yol açan protesto eyleminin ardından polis, zırhlı araç ve TOMA’larla Büyükşehir Belediyesi önünde güvenlik önlemi aldı.

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