Şanlıurfa'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 7 yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, lastiği patlayan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, polis memuru Mehmet İpek'in kullandığı kendine ait otomobildeki 7 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Bozova karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet İpek yönetimindeki 27 AS 788 plakalı otomobilin lastiğinin patlaması sonucu, sürücüsüsün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç devrildi. Sürücü İpek ile otomobildeki Kader, Muhammed Yasir ile Yusuf İpek, Zeliha, Türkan ve Havva Nur Deniz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Zeliha ve Havva Nur Deniz, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi olduğu gerekçesi ile Şanlıurfa'ya sevk edildi.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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