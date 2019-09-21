banner314

banner325

Son Dakika

Şanlıurfa'da kuzenlerin kavgası: 1 ölü

​ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada, Mahmut Öz (53) hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı kırsal Yazıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Öz ile uzun süredir husumetli olduğu ismi öğrenilemeyen...

GÜVENLİK 21.09.2019, 14:46
Şanlıurfa'da kuzenlerin kavgası: 1 ölü
​ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada, Mahmut Öz (53) hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı kırsal Yazıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Öz ile uzun süredir husumetli olduğu ismi öğrenilemeyen kuzeni arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Mahmut Öz av tüfeğiyle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürülen Öz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Öz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Jandarma, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:10
Yatsı 20:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Fenerbahçe 5 10
3. Denizlispor 5 8
4. Çaykur Rizespor 4 8
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Adana Demirspor 5 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Bursaspor 5 9
5. Hatayspor 4 8
6. Fatih Karagümrük 4 8
7. Altay 5 8
8. Akhisar Bld.Spor 4 7
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 5 10
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Celta de Vigo 5 5
15. Valencia 4 4
16. Mallorca 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0