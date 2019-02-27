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Şanlıurfa'da kaza: 3 yaralı

ŞANLIURFA’da, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, taksi ile hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 çocuk yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Erdal B., 63 HT 856...

Şanlıurfa'da kaza: 3 yaralı
ŞANLIURFA’da, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, taksi ile hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 çocuk yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Erdal B., 63 HT 856 plakalı otomobili ile kırmızı ışıkta geçerek, Vedat Y.’nin kullandığı 63 T 0838 plakalı taksi ile Havat K.'nin kullandığı 12 AB 050 plakalı hafif ticari araca çaptı.  Erdal B.'nin otomobili, çarpmanın şiddetiyle devrildi. Otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 3 çocuk yaralandı.
Yaralı çocuklar, olay yerine gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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