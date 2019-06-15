Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Şanlıurfa'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kamyon ile  çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Siverek Devlet Hastanesi'ndeki yakınını ziyarete...

Şanlıurfa'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kamyon ile  çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Siverek Devlet Hastanesi'ndeki yakınını ziyarete giden Seydo Endez yönetimindeki 23 K 1759 plakalı otomobil, iddiaya göre hastane kavşağından döndüğü sırada karşı yönden gelen Mehmet Alak yönetimindeki 63 F 1824 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Seydo Endez ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne  kaldırılan Endez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Endez'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328