Şanlıurfa'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Siverek Devlet Hastanesi'ndeki yakınını ziyarete giden Seydo Endez yönetimindeki 23 K 1759 plakalı otomobil, iddiaya göre hastane kavşağından döndüğü sırada karşı yönden gelen Mehmet Alak yönetimindeki 63 F 1824 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Seydo Endez ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Endez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Endez'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.