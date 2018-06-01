Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 3...
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı

Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 7 tutuklama

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, polis tarafından son bir ayda yapılan operasyonda 130 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 82 kişiden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 7 tutuklama

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, polis tarafından son bir ayda yapılan operasyonda 130 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 82 kişiden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK’nın finans kaynaklarından sigara kaçakçılığına yönelik son bir ay içerisinde gerçekleştirdiği operasyon kapsamında gümrük kaçağı 130 bin paket sigara ele geçirdi. Yol uygulamasında ve depolarda operasyon yapan ekipler, 82 kişiyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325