Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

ŞANLIURFA’da iki ayrı kaçakçılık operasyonunda 27 bin paket kaçak sigara ile 702 litre akaryakıt ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek’te bir markete baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, marketin depo bölümde 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polisin düzenlediği ikinci operasyonda ise Şanlıurfa-Diyarbakır karayolundaki kontrol noktasında durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 27 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Markete yapılan baskında ise cezai işlem uygulandı.