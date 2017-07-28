Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, duvar ustası 42 yaşındaki Mehmet Arslan, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşerek yaralandı.
Haleplibahçe Mahallesi'nde yapımı süren 4 katlı inşaatın 2'nci katında duvar ören Mehmet Arslan, dengesini kaybederek düştü. Arslan, düştüğünü gören diğer işçilerin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, duvar ustası 42 yaşındaki Mehmet Arslan, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşerek yaralandı.