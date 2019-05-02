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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 35 MTB 83 plakalı otomobil...

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 35 MTB 83 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 63 EA 600 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobillerde bulunan Mustafa Kıran, Suna Caner, Murat Berat Caner ve Recep Çelik yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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