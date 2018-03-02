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Şanlıurfa'da iki ayrı kaza: 9 yaralı

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. İlk kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin  isimleri öğrenilmeyen 63 MA 0275 plakalı hafif ticari...

Şanlıurfa'da iki ayrı kaza: 9 yaralı

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
İlk kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin  isimleri öğrenilmeyen 63 MA 0275 plakalı hafif ticari araç, önündeki 63 AF 343 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.
İkinci kaza ise Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 34 SV 6205 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 AAC 797 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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