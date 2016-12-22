Şanlıurfa'da husumetli aileler, adliye önünde kavga etti: 7 yaralı

Ali LEYLAK-Ömer PINAR/ ŞANLIURFA, ()– ŞANLIURFA’da, husumetli 2 aile fertleri, duruşma çıkışı adliye önünde kavga etti. Taş ve sopalarla birbirine saldıran aileler polisin müdahalesiyle engellenirken, kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa Adliye Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan iki aile fertleri, duruşma çıkışında adliye önünde tartışmaya başladı. Adliye önünde bekleyen yakınlarının da katılmasıyla taraflar arasında büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, taş ve sopalarla yaralanan 7 kişi ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Kavga sırasında atılan taşlar, park halindeki 3 otomobilde de hasara neden oldu. Kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına alan polisin soruşturması sürüyor.

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