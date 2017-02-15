Şanlıurfa'da, hastanenin temizlik cihazlarına haciz

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik hizmeti veren iki firma arasında çıkan anlaşmazlık sonucu hastanedeki temizlik cihazlarına haciz geldi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, temizlik hizmeti veren iki firma arasında anlaşmazlık çıkınca hastanede temizlikte kullanılan cihazlara haciz konuldu. Haciz memurları, sabah saatlerinde polis eşliğinde hastaneye gelip cihazların sayımını yapıp Yediemin’e götürmek istedi. Hastane yöneticileri, hastanedeki temizlik hizmetlerinin aksatılmaması için cihazların götürülmemesini istedi. Yapılan görüşmeleri ardından sayımı yapılan çamaşır makineleri ile zemin temizlik cihazları hastane yönetimine teslim edildi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Faruk Günak, haciz işleminin hastaneyle ilgisinin bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bu yılın Ocak ayında genel sekreterlik tarafından yaptığımız temizlik ihalemiz var. Bu ihale ortak girişim olarak alınmış. Ortaklar arasında olan hukuki anlaşmazlık neticesinde üçüncü firmalarla ilgili alacak- verecek meselesinde haciz işlemleri başlatılmış ama muhatabı genel sekreterliğimiz ve hastanemiz değildir. Üçüncü şahıslar arasındaki hukuki süreci biz de bekleyeceğiz. Şu anda tutanak altına alıyorlar. Biz de hukuki sürecin sonucunu bekleyeceğiz. Hukuk nasıl bir karar verirse biz de ona göre işlem başlatacağız. Şu anda cihazlar bizdedir. Bunun belli hukuki bir süresi var. Biz hastanemizdeki hizmeti devam ettiriyoruz. Ne zaman mahkeme süreci sonuçlanırsa o zaman hukukun verdiği karar ne ise biz de ona uyarak işlem tesis edeceğiz. Cihazların aşağıya indirilmesinin sebebi de sadece tespit açısındandı. Bu cihazlar hastanemizdedir."

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