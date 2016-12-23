Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin Şanlıurfa, İstanbul ve Balıkesir’deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda aralarında doktorların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.