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Şanlıurfa'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA,()- ŞANLIURFA’da gece vakti pencereden girdiği evlerden tabanca ve altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö., tutuklandı. Kent merkezinde son günlerde artan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube...

Şanlıurfa'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA,()- ŞANLIURFA’da gece vakti pencereden girdiği evlerden tabanca ve altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö., tutuklandı.
Kent merkezinde son günlerde artan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Devteşti Mahallesi'nde gece vakti girdiği evlerden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin S.Ö. olduğunu saptadı. S.Ö., polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise çaldığı 12 bilezik, 7 cumhuriyet altını, yüzük ve tabanca ele geçti.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ziynet eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.

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