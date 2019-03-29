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Şanlıurfa'da etkinliklere 6 günlük yasak

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Valiliği'nce kentte 1- 6 Nisan'da yapılacak tüm etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve tüm ilçelerde 1- 6 Nisan'da; yürüyüş, basın açıklaması,...

Şanlıurfa'da etkinliklere 6 günlük yasak

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Valiliği'nce kentte 1- 6 Nisan'da yapılacak tüm etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve tüm ilçelerde 1- 6 Nisan'da; yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma ve stant açmanın yasaklandığı belirtilerek, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden 01-02-03-04-05-06 Nisan 2016 tarihlerinde yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler Şanlıurfa il merkezi ve ilçelerinde yasaklanmıştır" denildi. 

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