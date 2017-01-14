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Şanlıurfa'da esnafın park kavgası: 3 yaralı

Ali LEYLAK- Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da Evren Sanayi Sitesi'nde birbirine komşu esnaf arasında işyeri önünde araç park etmek yüzünden çıkan tabanca, demir çubuk ve sopa kullanılan kavgada 3 kişi yaralandı.   Olay,...

Şanlıurfa'da esnafın park kavgası: 3 yaralı

Ali LEYLAK- Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da Evren Sanayi Sitesi'nde birbirine komşu esnaf arasında işyeri önünde araç park etmek yüzünden çıkan tabanca, demir çubuk ve sopa kullanılan kavgada 3 kişi yaralandı.  
Olay, akşam saatlerinde Evren Sanayi Sitesi'nde birbiriyle komşu olan pompacı Osman Ali Şenyaşar ile tornacı Ahmet Yetkin arasında işyeri önüne araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Komşular arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek demir çubuk, sopa ve tabanca da kullanılan kavgaya dönüştü. Çıkan kavga üzerine çevredeki esnaf, polis ekiplerini aradı. Bu sırada iki esnaf arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan Erdal Özkan, tabancadan açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada aldığı darbe sonucu yaralanan Osman Ali Şenyaşar, Ahmet Yetkin ile tabancayla yaralanan Erdal Özkan olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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