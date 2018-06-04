Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 47 tutuklama

ŞANLIURFA'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak, hesaplarından terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye para aktarıldığını söyleyip binlerce lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 53 kişiden 47'si tutuklandı.

Şanlıurfa ve çeşitli kentlerden polise başvuran çok sayıda kişi, telefonla arayarak kendilerini emniyet amiri ve savcı diye tanıtan kişilerin, hesaplarından PKK ve FETÖ'ye para aktarıldığını anlattıklarını ve haklarında soruşturma açıldığını söylediklerini bildirdi. Tedirginliğin ardından kendilerini arayanların yönlendirmesi ile polis ve savcı sandıkları kişilerin verdikleri hesaplara para yatırdığını söyleyen mağdurlar, daha sonra bu kişilere ulaşamadıklarını ifade ederek şikayetçi oldu.

Şikayetlerin ardından harekete geçen polisler, yaptıkları araştırmada paraların yatırıldığı hesapların Şanlıurfa'da olduğunu belirledi. Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 37 olayda binlerce liralık dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için polis, paraların aktarıldığı hesapları incelemeye aldı. Mağdurların para yatırdığı hesaplardan para çekmeye gelen ve daha önce de aynı suçtan işlem gördüğü saptanan 53 kişi banka şubeleri ve ATM'lerin önünde polisler tarafından gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 47'si tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ele geçirilen 2 milyon 500 bin liralık altın ve döviz ise mağdurlara iade edildi.



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