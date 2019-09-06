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Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu kasksız sürücü İbrahim Halil Özgül (19), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 10.00 sıralarında, Bozova'ya bağlı kırsal Hacılar Mahallesi'nde...
GÜVENLİK 06.09.2019, 10:44
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu kasksız sürücü İbrahim Halil Özgül (19), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Bozova'ya bağlı kırsal Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Halil Özgül'ün kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, kask kullanmayan Özgül motosikletle birlikte savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İbrahim Halil Özgül’ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Özgül’ün cansız bedeni buradaki işlemlerinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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