Şanlıurfa'da DBP'li eski belediye başkanlarına tahliye

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan ve 13 aydır cezaevinde bulunan DBP'li Bozova Belediyesi eski Eş Başkanı Fatma Doğan ile Suruç'un mahalle olan Aligor Beldesi eski belediye başkanı İbrahim Halil Parıldar'ın da aralarında bulunan 3 kişi tahliye edildi.

İstanbul Beşiktaş'ta çevik kuvvet polislerine yönelik saldırıdan sonra Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Viranşehir Belediyesi'nin DBP’li eski eş Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye eski eş başkanları Zeynel Taş ve Fatma Doğan'ın da bulunduğu 52 kişiden 17 kişi tutuklanmıştı. Şanlıurfa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında 17'si tutuklu, 5'i tutuksuz sanığı 30 avukat savundu. Tutuklu bulunan 17 kişinin mahkemede kimlik tespitiyle duruşma başladı.

Sanıkların ve avukatların savunmasından sonra tutuklu bulunan 17 kişiden Bozova Belediye eski Eş Başkanı Fatma Doğan, Suruç Aligor eski Belde Belediye Başkanı İbrahim Halil Parıldar ve Şefika Kandar tahliye edildi. Mahkeme diğer tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.