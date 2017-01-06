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Şanlıurfa'da DBP'li 3 belediye başkanı ile birlikte toplam 29 tutuklama

ŞANLIURFA’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden adliyeye sevk edilen DBP’li Viranşehir Belediye Eş Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye eş Başkanları Zeynel Taş ve Fatma Doğan'ın...

Şanlıurfa'da DBP'li 3 belediye başkanı ile birlikte toplam 29 tutuklama
ŞANLIURFA’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden adliyeye sevk edilen DBP’li Viranşehir Belediye Eş Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye eş Başkanları Zeynel Taş ve Fatma Doğan'ın da aralarında olduğu 29 kişi tutuklandı.
İstanbul Beşiktaş'ta çevik kuvvet polislerine yönelik saldırıdan sonra Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında DBP’li Viranşehir Belediye Eş Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Eş Başkanları Zeynel Taş ve Fatma Doğan'ın da bulunduğu 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 23'ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Emrullah Cin, Zeynel Taş ve Fatma Doğan'ın da aralarında bulunduğu toplam 29 şüpheli ise 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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