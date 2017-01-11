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Şanlıurfa'da cep telefonu hırsızlığına 4 gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da müşteri gibi girdikleri işyerlerinin sahipleri ile çalışanların cep telefonlarını çaldıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, çeşitli...

Şanlıurfa'da cep telefonu hırsızlığına 4 gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da müşteri gibi girdikleri işyerlerinin sahipleri ile çalışanların cep telefonlarını çaldıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, çeşitli işyerlerinde meydana gelen 10 cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, işyerlerinin güvenlik kameraları görüntülerinden eşkallerini belirlediği şüphelileri yakalamak için ikinci el cep telefonu satışı yapılan işyerlerinin önünde sivil kıyafetle önlem aldı.
Bir telefoncuya girip çalıntı cep telefonu satmak isterken polisi gören Nadir S., Yusuf A., Mehmet B., ve Yusuf D. kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında çalıntı olduğu belirlenen cep telefonları ele geçirildi. Emniyette sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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