Şanlıurfa'da bir avukat tutuklandı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da aynı zamanda Baro yöneticisi olan avukat Emin Baran, ifade vermek için gittiği mahkemede PKK/KCK terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında daha önce Suruç’taki bürosu ve evinde arama yapılan, ancak adresinde bulunmayan avukat Emin Baran, bugün öğle saatlerinde adliyede savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Baran, 'terör örgütü üyesi' olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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