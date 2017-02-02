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Şanlıurfa'da batan teknedeki balıkçı öldü

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da avlanmak için Atatürk Baraj gölüne açılan 45 yaşındaki Nihat Yavuz, teknesinin batması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde merkez Karaköprü İlçesi'ne bağlı Yemişli Mahallesi...

Şanlıurfa'da batan teknedeki balıkçı öldü

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da avlanmak için Atatürk Baraj gölüne açılan 45 yaşındaki Nihat Yavuz, teknesinin batması sonucu boğularak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkez Karaköprü İlçesi'ne bağlı Yemişli Mahallesi yakınlarında bulunan Atatürk Baraj gölünde meydana geldi. Göle bıraktığı ağlarını toplamak için baraj gölüne açılan balıkçı Nihat Yavuz'un teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle battı. Yavuz'un eve dönmemesi üzerine yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, gölde arama yapılması için su altı polislerinden yardım istedi. Gölde yaklaşık 2 saat arama yapan dalgıçlar, balıkçı teknesinin yerini belirledi ve suyun 15 derinliğinde Nihat Yavuz'un cesedine ulaştı.
Yavuz'un cesedi kıyıya çıkarılarak otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.





 

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