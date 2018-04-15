Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...
Akşener, Batman'da beyaz tülbentle konuştu: Biz milletle ittifak yaptık
Akşener: Biz milletle ittifak yaptık
İTO başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi
İTO başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi
Rusya: Suriye 103 füzeden 71’ini yakaladı
Rusya: Suriye 103 füzeden 71’ini...

Şanlıurfa'da bahis operasyonu: 4 gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 4 adrese düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki farklı semtlerde yasadışı bahis...

Şanlıurfa'da bahis operasyonu: 4 gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 4 adrese düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki farklı semtlerde yasadışı bahis oynatıldığı saptanan 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, bahiste kullanılan 7 dizüstü bilgisayar, 10 hard disk, 4 yazıcı, 40 yasadışı bahis kuponu ve bin 820 lira ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314