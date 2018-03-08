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Şanlıurfa'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

ŞANLIURFA'da hasta almayan giden ambulans ile sürücüsü hatalı 'U' dönüşü yaptığı iddia edilen hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolunun...

Şanlıurfa'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
ŞANLIURFA'da hasta almayan giden ambulans ile sürücüsü hatalı 'U' dönüşü yaptığı iddia edilen hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Hancağız Mahallesi'nde hasta almaya giden Cahit Yıldız'ın kullandığı 63 AJ 061 plakalı ambulans,  yolda hatalı 'U' dönüşü yaptığı öne sürülen Ahmet Yaslıkaya idaresindeki 47 PA 250 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı sürücüleri başka bir ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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