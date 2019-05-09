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Şanlıurfa'da akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü

AKÇAKALE(Şanlıurfa), () - ŞANILURFA’nın Akçakale ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Çıtrık (47) vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gündaş Mahallesi’nde...

Şanlıurfa'da akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü

AKÇAKALE(Şanlıurfa), () - ŞANILURFA’nın Akçakale ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Çıtrık (47) vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi.
Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gündaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Çıtrık ailesi mensupları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma büyüyerek tabanca ve av tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar Hüseyin Çıtrık’a isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Çıtrık’ın öldüğünü belirledi. Çıtrık’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma Çıtrık’ın ölümüne neden olan kurşunların kimin silahından çıktığını belirlemek için çalışma başlattı.

 

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