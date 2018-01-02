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Şanlıurfa'da açık alan etkinlikleri yasağı 1 ay uzatıldı

ŞANLIURFA Valiliği, il merkezi ve ilçelerde açık alanlarda yapılacak toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, miting, stant açma ve çadır kurma gibi etkinliklere yönelik yasağı 1 ay süreyle uzattı. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada,...

Şanlıurfa'da açık alan etkinlikleri yasağı 1 ay uzatıldı
ŞANLIURFA Valiliği, il merkezi ve ilçelerde açık alanlarda yapılacak toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, miting, stant açma ve çadır kurma gibi etkinliklere yönelik yasağı 1 ay süreyle uzattı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, uzatılan yasak kararının OHAL kapsamında alındığı belirtildi. Ocak ayı sonuna kadar sürecek yasakta sadece kamu yararına çalışan kurumların etkinlikleri için 48 saat önceden bildirimde bulunmaları gerektiği belirtilerek şöyle denildi:
"Mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı dernekler ve üniversitenin yapacağı etkinlikler dışında kalan yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11. Maddesi (m), 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden, diğer illerden katılımlarla birlikte, 02 Ocak 2018 ile 31 Ocak 2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır. Ayrıca mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin ve üniversitelerin ilimizde düzenleyecekleri etkinliklerde ilimizin içerisinde bulunduğu stratejik konumu da göz önüne alınarak istenmeyen ve üzücü olaylara mahal vermemek adına etkinliklerle ilgili en geç 48 saat öncesinden merkezde İl Emniyet Müdürlüğüne, ilçelerde İlçe Emniyet Müdürlüklerine bildirimde bulunmaları gerekmektedir."

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