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Şanlıurfa'da açık alan etkinlikleri 1 ay süreyle yasaklandı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde 1 ay süreyle her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, OHAL kapsamında 9 Şubat ile 9 Mart tarihleri arasında yürüyüş, miting,...

Şanlıurfa'da açık alan etkinlikleri 1 ay süreyle yasaklandı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde 1 ay süreyle her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, OHAL kapsamında 9 Şubat ile 9 Mart tarihleri arasında yürüyüş, miting, basın açıklaması gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtilerek şöyle denildi:
"2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11. Maddesi(m) bendi gereği, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden diğer illerden katılımlarla birlikte 09 Şubat 2017 ile 09 Mart 2017 tarihleri arasında yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler İl merkezi ve tüm ilçelerimizde yasaklanmıştır."

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